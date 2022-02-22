Россия эвакуирует дипломатов с Украины

Министерство иностранных дел России заявили о решении об эвакуации в ближайшее время персонала российских загранучреждений на Украине.

«С 2014 года неоднократным нападениям подвергалось Посольство России в Киеве и Генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове. Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу Центра. Объектами агрессивных действий становились и российские дипломаты. В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее», – говорится в заявлении МИД России.

В министерстве отметили, что в сложившихся обстоятельствах первоочередной задачей становится забота о российских дипломатах и сотрудниках посольства генеральных консульств.

