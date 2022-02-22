Россия признала ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва признает независимость и суверенитет ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей Украины.

«Мы же их признали. А это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. Но мы рассчитываем, хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик», – сказал Путин.

Президент отметил, что на данный момент это невозможно из-за идущих там боевых действий и выразил надежду на то, что это станет возможно в будущем.

В настоящее время ДНР и ЛНР контролируют меньшую по площади часть Донецкой и Луганской областей.

22 февраля «Эксперт» сообщал, что президент России Владимира Путин поручил вооруженным силам РФ обеспечить мир на территории ДНР и ЛНР.