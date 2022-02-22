Россия признает ЛНР и ДНР в границах, в которых их власти осуществляют полномочия

Россия признает Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) в границах, в которых власти республик осуществляют свои полномочия и юрисдикцию.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, передаёт агентство «Интерфакса».

Позже эту информацию подтвердил лидер ДНР Денис Пушилин. В эфире телеканала «Россия 1» он отметил, что в конституции Донецкой народной республики, в конституции Луганской народной республики указаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей.

«Дальнейшие шаги покажет время», – сказал Пушилин.

В свою очередь председатель комитета по делам СНГ нижней палаты парламента РФ Леонид Калашников пояснил, что «сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме о самоопределении, который был проведен в других границах чем, те, которые сейчас занимает ДНР.

«Но республики считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже», – подчеркнул депутат.

Напомним, вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Глава государства поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с республиками и провести переговоры по подготовке договора о дружбе.

Путин также поручил Минобороны РФ обеспечить поддержание мира с помощью военных до заключения такого соглашения.

22 февраля нижняя палата российского парламента на пленарном заседании ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Решение было принято Госдумой единогласно