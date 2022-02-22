Россияне не смогут выбрасывать в мусорные баки бытовую технику и компьютеры

В России с 1 марта 2022 года вводится запрет на сброс в мусорные контейнеры бытовой техники, компьютерных системных блоков, плат и жестких дисков. Эти предметы необходимо будет утилизировать. Министерство природных ресурсов предложило пересмотреть нормы, сообщает «Парламентская газета».

По данным издания, начиная с прошлого года в России запрещено выбрасывать в мусорные баки 182 вида товаров, среди которых ртутные лампы, термометры, шины, телефоны и батарейки. Теперь этот список пополнится шестью новыми группами отходов.

Согласно действующим правилам, с 1 марта нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры шины, строительный мусор, спиленные деревья и кустарники, траву, химикаты, медицинские отходы и ряд других предметов. Мебель, подлежащую утилизации следует ставить на платформу для крупногабаритных отходов. С 1 марта бытовую технику и компьютеры придется сдавать на переработку в пункты сбора, непосредственно операторам по вывозу мусора или в магазины.

В Московской области уже есть несколько десятков «мегабаков», где можно выгрузить бытовую технику и другие специальные отходы. В Москве тем временем запустили экспериментальную услугу «Вывоз ненужных вещей», отмечает издание.

