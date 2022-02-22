Россияне в соцсетях высказались о признании ДНР и ЛНР

В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР на эту тему высказались более 12,6 тыс. российских пользователей социальных сетей. Данные исследования публикуют аналитики платформы Brand Analytics.

Сервис проанализировал реакцию россиян в первые три часа после объявления решения президента РФ Путина. За этот период на эту тему высказались 12,6 тысячи российских пользователей социальных сетей. Из однозначно обозначивших свою позицию по данному вопросу, 86% высказались за это решение, 14% были против.

Напомним, что вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам объявил о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик. В Совете Федерации пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в тех границах, которые сейчас фактически установлены.

Указы о признании ЛНР и ДНР суверенными и независимыми государствами были опубликованы во вторник вечером. Министерству обороны России было поручено «обеспечить выполнение миротворческих функций Вооруженными силами Российской Федерации» в ЛНР и ДНР. Российскому МИДу поручено провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.

