«Ростех» изготовил узлы демонстратора двигателя ПД-8 для Sukhoi SuperJet New

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) «Ростеха» изготовила три узла для демонстратора перспективного двигателя ПД-8, предназначенного для регионального лайнера Sukhoi SuperJet New.

Как сообщает пресс-служба госкорпорации, входящий в ОДК производственный комплекс «Салют» включился в процесс по разработке ПД-8 в конце 2020 года. «В результате специалистами предприятия были изготовлены центральный привод, коробка приводов агрегатов и угловая коническая передача, которые вместе составляют узел приводов перспективного двигателя», — указывается в сообщении.

Уточняется, что разработанные в сжатые сроки узлы предназначены не только для привода элементов силовой установки, но и для обеспечения функционирования некоторых систем самого лайнера, в частности, электрогенератора для салона и гидронасоса для управления механизацией крыла.

В ОДК отметили, что работа над узлами двигателя ПД-8 проводится на основе опыта создания деталей более «крупных» представителей семейства новейших российских силовых установок для гражданской авиации — ПД-14 и ПД-35. «При этом, конечно, были и задачи, которые приходилось решать впервые. Высокий уровень компетенций позволил изготовить узел приводов для демонстратора в сжатые сроки — за полтора года», — рассказали в компании. Там добавили, что в 2022 году планируется собрать узлы уже для опытной партии двигателей ПД-8.

Сообщается, что демонстратор ПД-8 с установленными на него узлами начнет проходить испытания в марте.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 для импортозамещенного пассажирского самолета Sukhoi SuperJet New, разрабатывается с применением российских материалов и прогрессивных технологий, в том числе 3D-печати. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.

Ранее «Эксперт» писал, что ОДК осуществила первый этап испытаний газогенератора авиационного двигателя ПД-8 для регионального лайнера Sukhoi SuperJet New. Испытания на уникальном высотном стенде прошли в ЦИАМ имени П.И. Баранова (входит в НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»). Тесты газогенератора, который называют «сердцем» ПД-8, завершатся в марте 2023 года. Одновременно будут проводиться испытания опытного образца силовой установки — его планируется запустить также в марте.