РЖД будут использовать сдвоенные поезда для вывоза пустых вагонов из портов

ОАО «РЖД» собирается использовать сдвоенные поезда для вывоза разгруженных вагонов из-под угля.

Это необходимо для того, чтобы ускорить процесс освобождения припортовых станций и железных дорог, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании по итогам встречи первого замглавы РЖД Сергея Кобзева с угольщиками и операторами. «Для скорейшего освобождения припортовых станций и железных дорог от выгруженных вагонов РЖД рассматривает возможность вывоза их сдвоенными поездами. Они могут начать курсировать из портов Дальнего Востока и Северо-Запада», — говорится в сообщении.

По словам Кобзева, в настоящий момент компания корректирует технологию работы, чтобы увеличить объемы перевозок по всем основным направлениям транспортировки угля. Помимо прочего, РЖД предлагают операторам и грузоотправителям чаще использовать инновационные вагоны с увеличенным объемом и грузоподъемностью. Сообщается, что компания обсудила с угольщиками разработку нормативных документов для оптимизации формирования и продвижения грузовых поездов.

В начале текущего года на фоне роста грузопотока по сети РЖД российский логистический бизнес столкнулся с рядом новых факторов, влияющих на задержки сроков доставки грузов. Среди них — Олимпиада в Пекине, перегруженность железнодорожных транспортных узлов, нехватка контейнеров и персонала. Глобальные сбои в логистических цепочках стали серьезным фактором сдерживания многих отраслей экономики.

На прошлой неделе первый замглавы РЖД Сергей Кобзев провел серию совещаний с грузоотправителями для восстановления ритмичности поставок, в том числе для сохранения непрерывных производств. В рамках совещаний РЖД выработали решение — создать индикаторы загрузки инфраструктуры, исходя из текущих пропускных способностей и фактической обстановки. Такой механизм может стать альтернативой введения жестких ограничений на погрузку. Например, при ухудшении ситуации с выгрузкой и перегрузке инфраструктуры РЖД не будет полностью ограничивать погрузку, а введет «желтый уровень». При таком индикаторе совместно с грузоотправителем и грузополучателем РЖД будет определять максимальный объем груза, который может быть перевезен без нарушения сроков доставки. А при наступлении «красного уровня» решать — либо продолжать отправлять груз с возможностью увеличения срока доставки и временного отстоя в пути следования, либо ограничивать погрузку. Еще одна инициатива предполагает более эффективное использование вагонов.