Санкции откладываются

В понедельник, в день заседания российского Совбеза, в Брюсселе собрались министры иностранных дел ЕС. Там было подтверждено, что Евросоюз готов ввести новые санкции. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал, что это произойдет вне зависимости от формы, в которой Россия покусится на территориальную целостность Украины. Разным будет только санкционный механизм.

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«Если будет аннексия — будут санкции. И если будет признание (ДНР и ЛНР), я положу санкции на стол, и министры примут решение», — сказал наканцне Боррель, имея в виду министров иностранных дел стран Евросоюза.

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По действующей в ЕС процедуре, для введения санкций их должен представить верховный представитель по иностранным делам — то есть, в данном случае, Боррель. Министры всех стран ЕС должны проголосовать за них единогласно. По идее, именно на этой стадии с принятием санкций могут возникнуть проблемы. Интересов, связанных с Россией, у стран ЕС достаточно для того, чтобы среди них нашлась хотя бы одна, способная проголосовать против.

Из пророссийского фронта после смены власти определенно выбыли Чехия и Словакия. Вряд ли пойдет на конфликт с Брюсселем Хорватия, где также хватает влиятельных противников конфронтации с Кремлем.

Среди потенциальных могильщиков санкций можно назвать в первую очередь Германию с ее «Северным потоком — 2» и Венгрию, премьер Виктор Орбан имеет особые отношения с Путиным и перед предстоящими весной выборами вряд ли решится их портить.

Тем не менее, это не означает, что санкций не будет. Единый санкционный пакет на случай действий России в Брюсселе давно уже подготовлен. Тонкость в том, что он не обязательно должен вводиться полностью. Это, кстати, разъяснил и Боррель, сказав, что есть подготовленный пакет, но этот пакет имеет компоненты, которые могут быть введены на разном уровне, «в зависимости от уровня агрессии». Все зависит от того, к какому уровню причислят признание ДНР и ЛНР. Особенно важно, как будет квалифицирован ввод российских войск в Донбасс — как то самое, давно ожидаемое, вторжение на Украину или как что-то еще.

От этого, например, зависит, будет ли отменена сертификация «Северного потока — 2». В понедельник, например, канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что газопровод является частью санкционного пакета ЕС, который может быть введен в действие «одним нажатием кнопки», но только в случае военного вторжения России на Украину. На вопрос журналистов о том, как же быть, если все ограничится признанием ЛНР и ДНР, он ответил: «Режим санкций согласовывается в рамках Европейского Союза, поэтому я прошу у вас понимания, что здесь не будет отдельных мнений». Проще говоря, вопрос подлежит обсуждению, и не исключено, что его решение потребует не одного только «нажатия кнопки».

Возможно, раньше, чем ЕС, свои санкции введут Великобритания и США. Британцы стараниями Даунинг-стрит и лично министра иностранных дел Лиз Трасс разработали новый санкционный механизм. Он примечателен в первую очередь тем, что относится к конкретным физическим лицам — бизнесменам и чиновникам из России, имеющим деловые интересы, активы и собственность в Великобритании. Трасс, опять-таки, говорила, что механизм задействуют при российском вторжении на Украину. Под этой формулировкой имелось в виду полномасштабное вторжение с наступлением на Киев. Хотя вероятно, что частично санкции применят и в нынешних условиях.

Практически сразу после речи Путина по поводу признания донбасских республик появилось сообщение пресс-службы Белого дома о том, что Байден подписал исполнительный указ. Он запрещает американским гражданам торговлю с ДНР и ЛНР, а также инвестиции в эти республики.

Наряду с этой, почти символической мерой в конгрессе зарегистрирована и обсуждается жесткая законодательная инициатива — «мать всех санкций», как она неофициально названа. Это двухпартийный документ, но детище — демократов.

Есть и чисто республиканский законопроект. Он, в полном соответствии с пристрастием американцев к красивым аббревиатурам, называется «О никогда не сдаваемой территории Европы» (Never Yielding Europe's Territory — NYET («нет»). При всех отличиях он, как и «мать всех санкций», в случае принятия означает полномасштабную экономическую войну России и США, причем долгосрочную. Законодательная машина США так устроена, что санкции там проще принять, чем отменить. Чего стоит, например, предусмотренное NYET объявление России страной-спонсором терроризма. А там есть еще и санкции против банковского сектора, высокопоставленных чиновников, добывающих отраслей, операций с российским первичным и вторичным суверенным долгом.

Наконец, законопроекты дают президенту США возможность воздействовать на участников проекта «Северный поток — 2» и поставщиков финансовых услуг — в частности, отключить Россию от международной системы SWIFT. Отличие NYET от «матери всех санкций» в том, что первый предполагает немедленные действия, не дожидаясь российского наступления на Украину. Следовательно, его могут принять без дискуссий о том, считается ли ввод российских войск в Донбасс вторжением или не считается. До признания Россией ДНР и ЛНР этот радикальный законопроект не находил стопроцентной поддержки даже у сенаторов-республиканцев, не говоря уже о демократах, имеющих решающий голос в Сенате.

Решающими в этих вопросах должны стать переговоры Путина и Байдена, анонсированные накануне Эммануэлем Макроном. По их итогам президент США либо даст, либо не даст отмашку своей партии на принятие радикального санкционного законопроекта. Идти на это Байдену очень не хочется, хотя и показать слабость перед Россией в год важнейших довыборов в Конгресс весьма рискованно. Под вопросом пока и сами переговоры. Ясность по поводу них может появиться 24 февраля, на которое намечена встреча глав внешнеполитических ведомств России и США.