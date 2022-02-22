СМИ рассказали, какие санкции Евросоюз собирается ввести против России

Стало известно, какие санкции Евросоюз собирается ввести против нашей страны из-за признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Согласно данным агентства Bloomberg, которое ссылается на осведомленного дипломата, предложения Еврокомиссии по санкциям Брюсселя против Москвы могут включать не только ограниченный список лиц/организаций и запрет на торговлю с ЛНР и ДНР, но и добычу полезных ископаемых.

«Предложение Еврокомиссии будет включать ограниченный список лиц и организаций и может включать запрет на добычу полезных ископаемых, а также запрет на торговлю с затронутыми регионами», – заявил собеседник агентства.

В свою очередь другие западные СМИ уточняют, что ЕС рассматривает введение санкций против 351 депутата Госдумы РФ. Также под санкции могут попасть ещё 11 россиян, предложивших эту инициативу, и несколько госбанков, среди которых ВЭБ, банк «Россия» и Промсвязьбанк.

Ограничения ЕС предусматривают запрет на торговлю российскими государственными облигациями, а также заморозку активов нескольких сотен российских физических и юридических лиц на территории объединения и запрет на въезд в страны Евросоюза.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе рассказали о характере будущих санкций в отношении России из-за признания ДНР и ЛНР. По словам официальных представителей объединения, новые санкции затронут банки, финансирующие коммерческую и военную деятельность на территории ЛНР и ДНР.

Кроме того, Брюссель собирается ограничить доступ России на рынки капиталов Евросоюза. Также санкционный пакет предусматривает ограничительные меры в отношении торговли РФ с ЛНР и ДНР.