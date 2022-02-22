Совфед разрешил Путину использовать войска в ДНР и ЛНР

Совет Федерации РФ единогласно поддержал обращение президента России Владимиру Путину об использовании российских вооруженных сил в ДНР и ЛНР, сообщает РБК.

Перед голосованием спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что это решение направлено на установление мира на Донбассе, на то, чтобы остановить кровопролитную гражданскую войну.

«Мы исходим из того, что это будут миротворческие силы», – сказала Матвиенко.

22 февраля «Эксперт» сообщал, что президент России Владимира Путин поручил вооруженным силам РФ обеспечить мир на территории ДНР и ЛНР.

