Соединенные Штаты и их союзники не планируют поставки ядерное вооружения Украине, поскольку республика этого не хочет, заявила американский представитель в ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН.

"Соединенные Штаты и наши союзники не намерены поставлять ядерное оружие Украине, и Украина этого не хочет", - сказала она.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции, что он намерен инициировать переговоры между участниками Будапештского меморандума по безопасности. Министру иностранных дел республики было поручено созвать их. По словам главы Украины, если переговоры не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для страны, то "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает". Также под сомнение будут поставлены все пакетные решения 1994 года.

Позже президент России Владимир Путин отметил, что не считает слова украинского руководителя пустой бравадой. Более того, такое оружие будет проще для Киева, особенно в случае технологической поддержки из-за рубежа.