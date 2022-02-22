Столтенберг осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил решение президента Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР, сообщает РБК.

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«Я осуждаю решение России о признании самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения, стороной которых является Россия», – говорится в заявлении Столтенберга.

Ранее «Эксперт» сообщал, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что считает признание Россией ДНР и ЛНР нарушением международного права и Минских соглашений.