Тимошенко обратилась к Зеленскому с призывом

Лидер партии «Батькивщина» и одноименной фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко обратилась к президенту страны Владимиру Зеленскому с призывом консолидировать все силы украинского общества для сохранения и защиты независимости страны, сообщает ТАСС.

«Я обращаюсь к президенту Украины: пришло время консолидировать все ветви власти, все политические и общественные силы страны для защиты и сохранения нашей независимости. В это время крайней угрозы нам нужна страна национального единства - с сильной армией, сильной экономикой, объединенным обществом», - написала Тимошенко на своей странице в Facebook во вторник, 22 февраля.

Политик также выразила уверенность, что, признав независимость ЛНР и ДНР, Россия нанесла «удар по всему демократическому, цивилизованному миру».

«Я обращаюсь к лидерам государств-гарантов территориальной целостности и суверенитета Украины по Будапештскому меморандуму (за исключением страны-агрессора): настал момент истины. Пришло время доказать действиями, что ваши гарантии являются подлинными и обеспечат возвращение территориальной целостности и мира в Украине», - продолжила Тимошенко.

Она также выразила уверенность в своем обращении, что первым шагом, на этом пути должно стать возвращение посольств стран Запада в Киев. Также необходимо вернуть наблюдателей в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Донбассе, отметила политик.

