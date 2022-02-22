Торговля во вторник пойдет по непрогнозируемому сценарию

На сообщениях о том, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР выросла волатильность как на российском, так и на мировом рынке. Цена нефти Brent достигла $96,75 за баррель. Это лишь на три цента ниже максимума с октября 2014 года, достигнутого ею в прошлый понедельник. И теперь особых сомнений в том, что он будет переписан, не остается. Трейдеры давно говорят о том, что, в случае обострения геополитической ситуации, следующие важные уровни находятся в районе круглой отметки $100, а затем – выше $120 за баррель.

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Эти движения цен напрямую будут связаны с выводами рынка о вероятности антироссийских санкций и о возможной степени их жесткости. Пока настоящей уверенности в том, что они приведут к нарушению поставок энергоносителей, нет, но соответствующий риск будет оцениваться, как возросший. И по той же причине на фоне растущей нефти падал курс российского рубля: не факт, что высокие цены приведут в такой ситуации к росту поступлений от экспорта. А вот новая волна оттока капитала неизбежна, особенно если будут введены новые ограничения на владение российскими ценными бумагами.

Курс доллара впервые с 26 января достиг 80,065 рублей, а евро дошел до 90,785 рублей – максимум с апреля 2021 года. В случае введения жестких санкций можно ожидать обновления исторических максимумов декабря 2014 года: 85,999 рублей и 100,74 рубля соответственно. Для доллара трейдеры называют вполне достижимыми уровни 90 рублей и выше.

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Российские акции и так стремительно падали весь день, лишь под конец основных торгов немного отскочив. Так что день, который мог стать худшим с 2008 года стал самым плохим всего лишь после 2014 года. Но на вечерней сессии падение возобновилось, а после сообщений о признании ДНР и ЛНР даже ускорилось. Индекс МосБиржи падал до 2756,96 пунктов, отскакивал до 3009,59 пункта и вновь падал, завершив сессию у отметки 3036,88 (-10,5%). А торговля вне сессий закрлась около полуночи на уровне 2920, 42 пп. (на 13,94% ниже предыдущего закрытия).

Западные рынки акций к тому времени уже в основном не работали, но фьючерсы на фондовые индексы полетели вниз и в США, и в Европе. Так что во вторник будет непростой торговый день во всем мире. Во многом ситуация будет зависеть от деталей реакции Запада на признание Россией народных республик, но, судя по первым заявлениям, те или иные антироссийские санкции ведены будут быстро.