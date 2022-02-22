Цены на газ в Европе резко выросли на фоне событий вокруг Украины

Цена на газ в Европе в ходе торгов 22 февраля растет более чем на 10% на фоне признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах выросла почти до $935 за 1 тысячу кубометров или 80 евро за МВтч (исходя из текущего курса евро к доллару, цены ICE представлены в евро за МВтч).

В тоже время стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent достигла $97,6 за баррель (+2,3%), превысив отметку $97 за баррель впервые с сентября 2014 года, фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 3,65% до отметки $93,5 за баррель.

Рост цен на энергоносители наблюдается на фоне признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик. Накануне президент России Владимир Путин подписал соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с лидерами ЛНР и ДНР. Российскому Минобороны поручено обеспечить поддержание мира в республиках вооруженными силами России. В ответ Соединенные Штаты ввели санкции против России. Согласно ограничениям запрещены экспорт и продажу товаров, а также любая финансовая деятельность в ДНР и ЛНР.

