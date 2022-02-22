Цены на золото приблизились к рекордным значениям

Цены на золото растут утром 22 февраля, приближаясь к рекордным значениям января прошлого года. Рост вызван резкой эскалацией геополитической напряженности вокруг Украины, пишет MarketWatch.

Апрельские фьючерсы на золото поднялись в цене на 0,64% в ходе торгов на лондонской бирже, достигнув отметки в $1912 за унцию. С начала года драгметалл подорожал на 4,4%.

Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, Президент поручил вооруженным силам Российской Федерации выполнять функции по поддержанию мира в самопровозглашенных республиках.

Западные страны назвали действия Москвы нарушением международного права и заявили о намерении ввести санкции, о которых может быть объявлено уже во вторник.

Тем временем фьючерсы на серебро поднялись в цене почти на 1% до 24 235 долларов за унцию, обновив пик четырех недель.