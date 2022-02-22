В Британии оценили боеспособность российской армии

Россия сейчас является более боеспособной военной державой, чем в любой другой период после распада Советского Союза, говорится в материале британского издания The Times. В статье отмечается, что после конфликта с Грузией в 2008 году Россия вложила значительные средства в модернизацию своих вооруженных сил, полностью обновив свой танковый парк и тяжелые артиллерийские системы. Также был реорганизован военно-морской флот.

Генеральный директор Международного института стратегических исследований (IISS), доктор Джон Чипман считает, что европейские страны увеличили расходы на оборону именно из-за опасений, вызванных ростом военного потенциала России в последние годы. В прошлом году они выросли на 4,8 % - самый высокий показатель, зафиксированный в любом регионе мира.

В частности, Великобритания обогнала Индию в мировом рейтинге по этому показателю и заняла третью позицию после США и Китая

Джон Чипман подчеркивает, что сегодняшняя российская армия радикально отличается от той, которая участвовала в короткой войне с Грузией в 2008 году. Сейчас она в основном состоит из контрактников, а не призывников, и ее вооружение, включая ядерный арсенал, гораздо современнее. Российские крылатые ракеты могут поражать цели на дальности более 2000 километров. Кроме того, Россия располагает эффективными мобильными системами противовоздушной обороны и современными военно-воздушными силами.

​​​​​​