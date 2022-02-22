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В Донбасс «входят подразделения российской армии», сообщают СМИ

22 февраля 2022, 09:30
Пресс-служба Минобороны РФ

На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) было замечено большое количество российской бронетехники, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на очевидцев и публикации видеороликов в соцсетях.
В свою очередь, украинское информационное агентство «Остров», ссылаясь на соцсети также сообщает, что первые подразделения российской армии пересекли границу Донбасса.

Бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков также сообщил в Facebook, что «несколько минут назад регулярные подразделения Российской Федерации открыто вторглись на территорию Украины».

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик и поручил российским военным выполнять функции по поддержанию мира в ДНР и ЛНР.
 