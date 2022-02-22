В Донбасс «входят подразделения российской армии», сообщают СМИ

На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) было замечено большое количество российской бронетехники, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на очевидцев и публикации видеороликов в соцсетях.

В свою очередь, украинское информационное агентство «Остров», ссылаясь на соцсети также сообщает, что первые подразделения российской армии пересекли границу Донбасса.

Статья по теме: Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР Бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков также сообщил в Facebook, что «несколько минут назад регулярные подразделения Российской Федерации открыто вторглись на территорию Украины». Статья по теме: Путин признал независимость ДНР и ЛНР Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик и поручил российским военным выполнять функции по поддержанию мира в ДНР и ЛНР.

