В Германии сделали важное заявление о сертификации «Северного потока – 2»

С заявлением о сертификации газопровода «Северный поток – 2» выступил глава министерства экономки и проблем климата ФРГ Роберт Хабек.

По словам Роберта Хабека, этот процесс приостановлен из-за решения России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Статья по теме: В новой «дочке» Nord Stream 2 AG — компании Gaz for Europe рассказали о планах по «Северному потоку — 2»

При этом чиновник подчеркнул, приостановка сертификации делается по поручению федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Как ранее подчеркнул Шольц, это звучит технически, но это необходимый административный шаг для того, чтобы сейчас сертификации газопровода не произошло, передаёт РИА Новости. «Без сертификации «Северный поток – 2» не может быть введен в эксплуатацию», – резюмировал Шольц.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в декабре 2021 года канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против увязки разрешения на эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» с усилиями по деэскалации украинского кризиса.

Напомним, строительство «Северного потока – 2» завершилось ещё в сентябре 2021 года. 16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ приостановило сертификацию проекта.

По заявлению регулятора, к рассмотрению вопроса должны были вернуться после того, как принадлежащая «Газпрому» швейцарская компания Nord Stream 2 AG создаст дочернюю компанию, организованную в юридической форме в соответствии с законодательством Германии в качестве независимого газотранспортного оператора. Такая компания была зарегистрирована в конце января под названием Gas for Europe GmbH и с полномочиями управлять германским участком газопровода «Северный поток – 2». Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин.

Как заявлял представитель новой компании в интервью «Эксперту», она активно готовит документы для сертификации «Северного потока – 2».

После подачи нового пакета документов BNA обещало возобновить процесс сертификации и принять решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырёх месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора должны были представить Еврокомиссии.

Вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с республиками и провести переговоры по подготовке договора о дружбе. Путин также поручил Минобороны РФ обеспечить поддержание мира с помощью военных до заключения такого соглашения.

22 февраля нижняя палата российского парламента на пленарном заседании ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Решение было принято Госдумой единогласно.