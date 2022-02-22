В Ижевске стартовал выпуск обновленной модели Lada Vesta

«АвтоВАЗ» запустил производство автомобиля Lada Vesta нового поколения на заводе в Ижевске.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что первым серийным автомобилем нового поколения стал Lаda Vesta SW Cross в максимальной комплектации. Машина покрыта золотистой эмалью «Гарфилд».

Как отметил президент «Автоваза» Николя Мор, Vesta занимает «особое место в модельном ряду Lada и в отрасли в целом» — этот автомобиль задал современный стандарт дизайна Lada. «Именно Vesta SW вернула популярность универсалов в нашу страну. Именно Vesta Sport показала рынку, что автомобиль B-сегмента может быть по-настоящему "драйверским". И именно Vesta в своем новом поколении готова "изобрести" автомобиль заново и полностью переписать "правила игры" в сегменте. Я благодарен всему коллективу "АвтоВАЗа" за то, что мы запускаем этот автомобиль точно в срок и с высочайшим уровнем качества», — заявил Мор. По его словам, начальная цена машины будет меньше миллиона рублей.

Сообщается, что у обновленной версии Lada Vesta полностью светодиодные фары, противотуманные огни и задние фонари. «Светодиоды улучшили качество светового потока, а белый свет холодного оттенка обеспечивает высокую контрастность в разных погодных условиях», — пояснили в «АвтоВАЗе». Задний бампер машины выполнен в спортивном дизайне, крышка багажника в вертикальной части имеет две новых выштамповки, которые визуально удлиняют автомобиль. Систему безопасной парковки и контроля слепых зон в движении дополнили датчики на обоих бамперах.

Ранее «Эксперт» писал, что доля «АвтоВАЗа» в выручке Renault превысила 10%, составив 2,85 млрд евро. Чистая прибыль «АвтоВАЗа» по МСФО в 2021 году составила 166 млн евро против 196 млн евро убытка годом ранее. Выручка «АвтоВАЗа» за прошлый год составила 3,13 млрд евро (+11,8% к 2020 году и -7,3% к допандемийному 2019-му). Операционная прибыль увеличилась в годовом выражении в 1,8 раза и достигла 237 млн евро. Прибыль до вычета налогов выросла в 2,4 раза, до 186 млн евро. Глобальные продажи бренда Lada в 2021 году увеличились в годовом выражении на 0,3%, до 385,3 тысячи машин, однако в сравнении с 2019 годом были на 7% ниже.

Выручка группы Renault, владеющей 68% «АвтоВАЗа», по итогам 2021 года поднялась на 6,3%, до 46,2 млрд евро против 43,4 млрд евро годом ранее.