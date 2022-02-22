В Минобороны Германии сделали жёсткое заявление о решении России признать ДНР и ЛНР

В Министерстве обороны ФРГ сделали жёсткое заявление о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В военном ведомстве Германии подчеркнули, что данное решение Москвы является неприемлемым, передаёт РИА Новости.

«Нарушение Москвой норм международного права совершенно неприемлемо. Наша линия в этом вопросе ясна: мы полагаемся на чёткое и надёжное устрашение и по-прежнему готовы к диалогу», – говорится в заявлении Минобороны ФРГ.

Кроме того, в ведомстве отметили, что Берлин «говорит одним голосом» с союзниками по ЕС и НАТО.

Ранее «Эксперт» сообщал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил решение президента РФ Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР.

По его мнению, «это ещё больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения, стороной которых является Россия».

Напомним, 21 февраля Владимир Путин признал независимость ЛНР и ДНР. Таким образом, они больше не «часть территории Украины», как официально говорилось прежде. Событие это историческое, и масштаб его подчеркнут историческим и политическим анализом в телеобращении президента РФ. Но конфликт на Донбассе ещё не завершен.

Подробно об этом читайте в материале «Эксперта» «По каким векторам начнут развиваться события после признания ДНР и ЛНР».

