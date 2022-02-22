В Верховной раде допустили введение военного положения на Украине

Егор Чернев – глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады от президентской фракции «Слуга народа» – не исключил введения в стране военного положения. Однако, по его словам, оно может быть ограничено лишь двумя областями, передаёт РИА Новости.

«Может быть введено военное положение, но оно может быть ограничено двумя областями - Донецкой и Луганской», – заявил Чернев журналистам в Раде.

Ранее «Эксперт» сообщал, что администрация президента США предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев и временно переехать во Львов, на запад страны. Эта мера, по мнению Вашингтона, необходима для безопасности украинского лидера.

Напомним, эскалация на востоке Украины продолжается с осени прошлого года. В то же время в западных СМИ стали появляться материалы о планах России напасть на Украину. Так, 11 февраля глава Белого дома Джо Байден призвал американских граждан покинуть Украину из-за риска российского «вторжения».

Примеру США последовали десятки стран. В субботу, 12 февраля, американский Госдеп объявил о сокращении штата своего посольства в Киеве по соображениям безопасности, в том числе путём перевода ряда дипломатов во Львов.

Вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с республиками и провести переговоры по подготовке договора о дружбе. Путин также поручил Минобороны РФ обеспечить поддержание мира с помощью военных до заключения такого соглашения.

22 февраля нижняя палата российского парламента на пленарном заседании ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Решение было принято Госдумой единогласно.