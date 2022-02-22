Вашингтон эвакуирует оставшихся на Украине дипломатов в Польшу

Администрация американского президента Джо Байдена распорядилась вывезти оставшихся американских дипломатов из Украины. Посольство переводится в Польшу. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным издания, такое решение было принято по соображениям безопасности. Если предполагаемое "вторжение не произойдет", дипломаты вернутся в Украину, говорится в статье.

Накануне посольство из Киева было переведено в более западный город Львов. Но теперь было решено перенести его в Польшу.

Накануне НАТО приняло решение эвакуировать сотрудников из Киева.

До этого Австралия, Великобритания, Канада и США перенесли посольства из Киева. Норвегия, в свою очередь, следит за ситуацией в Украине и пока не высказывала планов по перемещению дипломатической миссии.