Великобритания объявила о новых антироссийских санкциях из-за признания ЛДНР

Великобритания объявила о введении новых антироссийских санкций из-за признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Как заявил британский премьер Борис Джонсон под ограничения Лондона попали пять российских банков - Промсвязьбанка, Генбанка, Черноморского банка развития и реконструкции и Индустриального сберегательного банка.

Кроме того, под санкции попали российские бизнесмены Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и Игорь Ротенберг.

Великобритания замораживает их активы Тимченко и запрещает въезд на территорию страны, передаёт РИА Новости.

«Великобритания продолжит искать дипломатическое решение украинского кризиса», – резюмировал Джонсон.

Ранее сообщалось, что в Германии сделали важное заявление о сертификации газопровода «Северный поток – 2». По словам главы Министерства экономки ФРГ, этот процесс приостановлен из-за решения России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Напомним, вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с республиками и провести переговоры по подготовке договора о дружбе. Путин также поручил Минобороны РФ обеспечить поддержание мира с помощью военных до заключения такого соглашения.

22 февраля нижняя палата российского парламента на пленарном заседании ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Решение было принято Госдумой единогласно.