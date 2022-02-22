Венгрия выступила против введения санкций ЕС в отношении России

Телеканал CNBC со ссылкой на свой источник заявил, что на заседании Комитета постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) Венгрия высказалась против введения пакета санкций ЕС против России из-за признания признание ДНР и ЛНР, сообщает «Интерфакс».

«Все страны открыто поддерживают новые санкции в отношении России, кроме одной – Венгрии. Они подчеркнули важность диалога», – заявил телеканалу неназванный европейский дипломат.

Сегодня, 22 февраля, представительство Франции в Совете ЕС сообщило, что завершилась первая встреча Coreper, в ходе которой послы ЕС договорились «принять точечные санкции в отношении тех, кто причастен» к действиям России в отношении Украины. Позднее во вторник состоится второе заседание постпредов ЕС.

Кроме того, по данным западных СМИ, премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что Будапешт поддержит единую позицию ЕС «по российско-украинскому конфликту».

Ранее «Эксперт» сообщал, что в Евросоюзе сообщили о характере будущих санкций в отношении из-за признания ДНР и ЛНР.

По словам официальных представителей ЕС, новые санкции затронут банки, финансирующие коммерческую и военную деятельность на территории ЛНР и ДНР.

Помимо этого, Брюссель собирается ограничить доступ России на рынки капиталов Евросоюза. Кроме того, санкционный пакет предусматривает ограничительные меры в отношении торговли России с ЛНР и ДНР.

