ЕС раскрыл характер санкций в отношении России

В Евросоюзе сообщили о характере будущих санкций в отношении из-за признания ДНР и ЛНР, сообщает «Прайм».

По словам официальных представителей ЕС, новые санкции затронут банки, финансирующие коммерческую и военную деятельность на территории ЛНР и ДНР.

Помимо этого, Брюссель собирается ограничить доступ России на рынки капиталов Евросоюза. Кроме того, санкционный пакет предусматривает ограничительные меры в отношении торговли России с ЛНР и ДНР.

ЕС выразил готовность при изменении ситуации расширить санкционный пакет против России.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Великобритания объявила о введении новых антироссийских санкций из-за признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Как заявил британский премьер Борис Джонсон под ограничения Лондона попали пять российских банков - Промсвязьбанка, Генбанка, Черноморского банка развития и реконструкции и Индустриального сберегательного банка.

Кроме того, под санкции попали российские бизнесмены Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и Игорь Ротенберг.



