ЕС ввел санкции против депутатов Госдумы

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявили о согласовании странами Евросоюза санкций в отношении России, сообщает РБК.

Санкции предусматривают ограничение доступа к европейскому финансовому рынку и сервисам, затрагивают российский оборонный сектор и некоторые банки.

Под санкции ЕС попадут депутаты Государственной думы, голосовавшие за признание ДНР и ЛНР. Кроме того, санкции будут введены против 27 физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, подрывают целостность Украины.

По словам Борреля, введенные санкции – это только часть мер ЕС.

Ранее «Эксперт» сообщал, что ЕС рассматривает введение санкций против 351 депутата Госдумы РФ. Также под санкции могут попасть ещё 11 россиян, предложивших эту инициативу, и несколько госбанков, среди которых ВЭБ, банк «Россия» и Промсвязьбанк. Ограничения ЕС предусматривают запрет на торговлю российскими государственными облигациями, а также заморозку активов нескольких сотен российских физических и юридических лиц на территории объединения и запрет на въезд в страны Евросоюза.