Зеленский допустил разрыв дипломатических отношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с главой Эстонии Аларом Карисом заявил, что намерен рассмотреть предложение о прекращении дипломатических отношений с Россией.

По словам лидера «незалежной», действия Москвы являются «юридической агрессией, которая даёт твёрдый фундамент для эскалации со стороны России», передаёт РИА Новости.

«Мне пришёл запрос от министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией, – подчеркнул Зеленский. – Я сейчас буду работать над этим вопросом, и не только над этим вопросом, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны Российской Федерации».

Ранее «Эксперт» сообщал, что администрация президента США предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев и временно переехать во Львов, на запад страны. Эта мера, по мнению Вашингтона, необходима для безопасности украинского лидера.

