Зеленский не вышел к журналистам после заседания СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов вышел к журналистам и заявил, что президент страны Владимир Зеленский позже озвучит позицию Киева относительно признания Россией ДНР и ЛНР.

«Заседание СНБО не закрыто. Оно продолжается. Президент при необходимости соберет в ближайшее время вновь членов СНБО», – цитирует Данилова издание «Украинская правда».

Никаких решений СНБО Данилов не озвучил.

Заседание СНБО продолжалось с 19.00 до 23.00 по московскому времени.

Ранее «Эксперт» сообщал, что президент России в присутствии главы ЛНР Леонида Пасечника и главы ДНР Дениса Пушилина подписал указ о признании ДНР и ЛНР.

