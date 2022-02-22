Зеленский выступил с обращением по поводу ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором заявил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР будет означать ее односторонний выход из Минских соглашений. Он охарактеризовал произошедшее как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.

«Мы остаемся спокойными и уверенными в себе», – сказал Зеленский.

По его словам, Украина будет реагировать спокойно, сохраняя холодную голову по-взрослому. Зеленский сообщил об инициировании заседания Совбеза ООН, проведении заседания на основе Будапештского меморандума, проведения специального заседания ОБСЕ и саммита в «нормандском формате». Он заверил, что Киев привержен политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

«Причин для вашей бессонной ночи нет», – заверил Зеленский граждан Украины.