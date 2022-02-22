Зеленскому рекомендовали покинуть Киев

Администрация президента США предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть столицу и временно переехать во Львов, на запад страны, сообщает ABC News, ссылаясь на американского чиновника. Мера, по мнению американской стороны, необходима для безопасности главы Украины.

Ранее администрация США уже обсуждала с украинским правительством возможность для Зеленского покинуть Киев в случае «вторжения» России, сообщает корреспондент NBC.

Эскалация на востоке Украины продолжается с осени прошлого года. В то же время в западных СМИ стали появляться материалы о планах России напасть на Украину. 11 февраля президент США Джо Байден призвал американских граждан покинуть Украину из-за риска российского «вторжения».

Примеру Соединенных Штатов последовали десятки стран. В субботу, 12 февраля, Госдепартамент США объявил о сокращении штата своего посольства в Киеве по соображениям безопасности, в том числе путем перевода ряда дипломатов во Львов.

Вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил Министерству иностранных дел установить дипломатические отношения с республиками и провести переговоры по подготовке договора о дружбе. Путин также поручил Минобороны обеспечить поддержание мира с помощью военных до заключения такого соглашения.

