Жадность инвесторов берет вверх над страхами

Главным страхом последних часов для рублевых инвесторов являлись западные санкции, неминуемость которых после признания Россией независимости ДНР и ЛНР не вызывала сомнений. Но пока Запад дал понять, что действительно болезненных мер не будет.

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«Максимальные санкции маловероятны, так как политики захотят оставить козыри на будущее. Наиболее вероятны меры против компаний, ориентированных на внутренний рынок (в частности, банки), нежели поставщиков сырья (энергоносители, металлы и с/х) на мировой рынок. Избирательные меры против отдельных компаний, проектов и политиков уже могут быть по большей части заложены в цены. В банковском секторе вероятны санкции против крупных банков, но лидеры, особенно Сбер, возможно, смогут избежать их в этот раз», — высказала «Эксперту» свое мнение руководитель отдела анализа акций Финансовой группы «Финам» Наталья Малых.

Действительно, Штаты запретили американским компаниям вести бизнес в теперь уже независимых республиках, Лондон ввел санкции в отношении нескольких человек из «окружения» Путина и ряда банков, которые и так уже давно находятся под американскими ограничениями. Европа грозится «наказать» парламентариев, проголосовавших за независимость ДНР и ЛНР.

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Но пока ни слова не сказано про ограничения расчетов российских банков в долларах и тем более отключения их от мировой платежной системы SWIFT.

Может показаться болезненным приостановка сертификации «Северного потока — 2». Но в данной ситуации «Газпром» останется в выигрыше при любом раскладе. Если проект заработает, российская газовая монополия сможет увеличить экспорт газа и тем самым свою выручку.

В противном случае, как справедливо заметил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, «добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить €2 тыс. за тысячу кубов газа». Тогда, с большой вероятностью, «Газпром» будет четко следовать контрактным обязательствам, и не будет осуществлять дополнительные поставки газа в Европу. В этом случае рост цен на газ неизбежен, и, не исключено, действительно до €2 тыс за тысячу кубов. Это позволит «Газпрому» заработать на росте цены.

Акции «Газпрома» являются наиболее интересными для покупок среди «голубых фишек».

Малых считает привлекательными и акции других экспортеров. «Наши предпочтения находятся на стороне экспортеров, особенно нефтегаза. Введение санкционных мер против них и их проектов будет контрпродуктивно для США и Европы, у которых и так стоит проблема повышенной инфляции. Российские металлы с мирового рынка также просто так не вычеркнешь в условиях высокого спроса на них в эпоху энергоперехода. Даже если и будут точечные меры против сырьевого сектора, то Россия может переориентироваться на Китай, который время от времени пополняет свои стратегические запасы сырья и продовольствия, хотя, конечно, условия поставок могут оказаться не такими выгодными, как при рыночных условиях. Акции экспортеров даже сейчас выглядят менее убыточными для инвесторов, нежели компании с рублевой выручкой — банки, телекомы, электроэнергетика», заявила аналитик.

В результате, «российский рынок акций большую часть вторника продолжал снижение на внешнеполитическом негативе. Однако по ходу торговой сессии темпы продаж сокращались, а ближе к концу сессии индексы Мосбиржи и РТС вышли в зону положительных значений», — рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Цены на нефть подходили к максимумам за 8 лет вблизи $100 за баррель. Рынок отошел от первоначальных эмоций, во многие подешевевшие акции, такие как Газпром, Сбербанк, Яндекс и другие, начали возвращаться покупатели. На сильной динамике цен на сырье восстанавливались представители металлургического сектора», — добавил он.

Однако сегодняшний рост не исключает новой волны распродаж.

«Российский рынок акций выглядит перепроданным, после такого обвала обязательно следует мощный отскок, — сказал «Эксперту» один из трейдеров. — Но после официального признания независимости ДНР и ЛНР российская армия имеет все основания войти в данные республики и встать на их защиту. Непонятно, как поведет себя в данной ситуации Украина. Не исключено, что она попытается развязать небольшую войну, а Запад во всем обвинит Россию. Поэтому я не рискнул покупать акции в канун завтрашнего выходного дня».

Пока же в лидерах роста среди высоколиквидных акций находятся бумаги «Норникеля», «Алросы» и «Русгидро», прибавляющие свыше 10%.

Естественно, в таких условиях прогнозировать динамику рынка даже на ближайшие часы, и тем более давать конкретные рекомендации по бумагам, затруднительно.

«По нашим оценкам, 24 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в широком диапазоне 2900-3250 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару на среду-четверг — 77,5-80,5», — считает Бахтин.

«Не исключаю, что к концу недели рынок может стабилизироваться, когда прояснится вопрос с санкциями и спадет неопределенность на какое-то время. Это даст повод к спекулятивным покупкам (лучше без кредитного плеча), часть инвесторов наверняка захочет усредниться по дешевым ценам. Хотя на возврат к историческим максимумам я бы не стала рассчитывать — геополитика будет создавать навес над акциями еще долго, и противотрендовая стратегия (торговля в «боковике») выглядит вполне рабочим вариантом для активных инвесторов», — говорит Малых.

Курс рубля в паре с долларом сегодня пытался закрепиться выше важной отметки 80, но улучшение настроений инвесторов отправило пару в район 79. При этом пока не наблюдается повышенного спроса на иностранную валюту, что было характерно в последние месяцы перед выходным днем, когда трейдеры хеджировали покупкой валюты переносимые рублевые позиции.