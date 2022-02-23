День защитника Отечества отметят праздничными салютами

23 февраля, в День защитника Отечества в большинстве регионов России отметят артиллерийскими салютами и мемориальными мероприятиями с возложениями венков к памятникам героев войны, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин почтит память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В соответствии с приказом министра обороны России Сергея Шойгу в 21:00 по местному времени праздничный салют будет произведен в Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

«В этот день мы вспоминаем героические страницы истории нашей страны, чествуем тех, кто в разные времена сражался за свободу и независимость Родины. Во все времена наши армия и флот надежно стояли на страже родной земли, храбро отражали удары врага», – говорится в обращении Шойгу к военнослужащим Вооруженных сил России.

