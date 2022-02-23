Финляндия пересмотрит ядерный проект с «Росатомом»

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что выступает за проведение дополнительного анализа безопасности проекта «Росатома» по строительству атомной электростанции в Пюгайоки. Причиной такого решения является признание Россией ДНР и ЛНР, пишет Yle.fi.

Премьер-министр подчеркнула, что Финляндия твердо поддерживает независимость Украины и ее право на самоопределение, и планирует увеличить финансовую и иную помощь этой стране.

Министр экономики Финляндии Мика Линтиля рассказал ранее местной газете Helsingin Sanomat, что пересмотр проекта является требованием министерства обороны. Проект АЭС «Ханхикиви-1» частично принадлежит российским акционерам и эксперты считают, что он может способствовать производству ядерного оружия в России.

«Росатом» и финская Fennovoima подписали контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» еще в конце 2013 года. Российской госкорпорации принадлежит 34% проекта, еще 66% – финским акционерам. Мощность станции – 1,2 ГВт, стоимость строительства – около 7–7,5 млрд. евро. Реализация проекта постоянно откладывалась. Изначально планировалось начать строительство еще в 2018 году, однако на данный момент еще не получена лицензия.

Ранее «Эксперт» писал, что глава министерства экономки и проблем климата ФРГ Роберт Хабек заявил о приостановке процесса сертификации газопровода «Северный поток – 2» из-за решения России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. При этом чиновник подчеркнул, приостановка сертификации делается по поручению федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца.

