Конфликт в Донбассе подстегнет рост мировых цен на продовольствие

Эскалация конфликта между Россией и Украиной приведет к росту мировых цен на продовольствие, импортерам придется искать альтернативные поставки из-за конфликта двух крупных экспортеров. Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков и трейдеров.

«Поскольку на эти две страны приходится около 29% мирового экспорта пшеницы, 19% мировых поставок кукурузы и 80% мирового экспорта подсолнечного масла, трейдеры опасаются, что любое военное вмешательство может повлиять на движение урожая и спровоцировать массовую борьбу импортеров за замену поставок из Причерноморья», — говорится в материале агентства.

Аналитики констатируют, что фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили уже более чем на 2% во вторник, кукуруза достигла семимесячного максимума, укрепились и соевые бобы. Эти три ключевых пищевых и кормовых ингредиента выросли примерно на 40% по сравнению с минимумами 2021 года.

По словам одного из сингапурских трейдеров, корабли избегают заходить в Черное море, опасаясь длительных задержек погрузки из-за эскалации конфликта. Перебои с поставками уже происходят. Эксперты прогнозируют, что отсутствие поставок из черноморского региона поднимет спрос на ингредиенты для выпечки хлеба во всем мире.

Ранее «Эксперт» писал, что в январе мировые цены на продовольствие опять выросли после небольшого снижения в декабре. Основной причиной подорожания стало сокращение предложения растительных масел. Директор Отдела рынков и торговли ФАО Бубакер Бен-Бельхассен пояснил, что к подорожанию растительных масел привело снижение экспортных возможностей, а также дефицит рабочей силы и неблагоприятные погодные условия. По его мнению, последствия этих факторов в краткосрочной перспективе преодолеть не удастся.

