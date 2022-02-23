Красноярский край вышел на третье место по приросту заболевших COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 137 642 жителей РФ, 16 349 были госпитализированы. Вылечились от инфекции 179 203 человека, умерли — 785. Красноярский край впервые вышел на третье место по числу заболевших COVID-19 (+5 473). Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стабильно лидирующих по этому показателю, в пятерку также вошли Новосибирская область (+4 841) и Пермский край (+4 520). Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 23 февраля в России выявлено 15 795 570 заболевших коронавирусом (+137 642 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Санкт-Петербурге (9 794), Москве (5 664) и Красноярском крае (5 473). Наименьшее — в Ненецком АО (60), и на Чукотке (52).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 12 836 228 жителей РФ, умерли — 347 816.

По последним данным оперштаба, в России более 86 млн человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 82,6 млн россиян. Коллективный иммунитет составляет 59,7%.

Ранее «Эксперт» писал, что начиная с 21 февраля россияне смогут получить сертификат переболевшего COVID-19 на основании результата теста на антитела к коронавирусу. Раньше сертификат могли получить только вакцинированные и люди, которые официально переболели инфекцией, а также те, у кого был медицинский отвод от вакцинации. Срок действия сертификата составляет шесть месяцев с даты получения результата анализа.

