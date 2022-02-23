Кто и зачем мог бы начать войну на Донбассе

Решение Владимира Путина о признании независимости ЛНР и ДНР создает новую реальность на Донбассе. Новую – и, по мнению некоторых, куда более конфликтную. Определенные круги полагают, что нынешнее противостояние на линии соприкосновения – с регулярными обстрелами и вояжами диверсионно-разведывательных групп – вполне может перерасти в полноценные боевые действия, куда более масштабные, чем в 2014-2015 годах.

Какова вероятность такой перспективы? Начнет ли (или спровоцирует) какая-либо из сторон пока еще политического противостояния полноценную войну на Донбассе?

Россия?

Как настаивают западные политики, эксперты и СМИ, именно этого хочет Владимир Путин. И именно поэтому, считают они, российский президент в своем обращении о признании ЛНР и ДНР отказался признавать украинскую государственность, а также Зеленского в качестве легитимного президента Украины, назвав руководство этой страны теми, «кто захватил и удерживает власть в Киеве».

С такой точки зрения признание ЛНР и ДНР и ввод туда российских войск рассматривается как промежуточный шаг. Через какое-то время (день, два, неделю), предрекают на Западе, Москва якобы использует какой-нибудь украинский обстрел в качестве предлога для проведения контрнаступательной операции, предусматривающей захват новых территорий – а то и зачистку Киева от тех, «кто захватил и удерживает власть».

Такой сценарий – по крайней мере отчасти – выглядит вполне реалистично, если учесть, что Россия признала ЛНР и ДНР не в их фактических сегодняшних границах, а в тех, которые они сами для себя очертили на референдумах 2014 года и прописали в конституциях (то есть, в границах Луганской и Донецкой областей Украины).

Однако нужно понимать, что безусловно освобождать эти территории Москва обязана лишь в том случае, если ДНР и ЛНР войдут в состав России – тогда с точки зрения российской юрисдикции Мариуполь, Славянск, Северодонецк и другие города бывших Луганской и Донецкой областей Украины становятся российскими, временно оккупированными другой державой. Без наращивания геополитических рисков освобождать эти территории Россия сможет лишь в том случае, если Запад введет против РФ тотальные санкции, и терять ей уже будет нечего. В ином же случае освобождать эти территории Россия будет только в ответ на украинское нападение и (или) срыв переговоров с Западом.

Ни одно из вышеуказанных условий пока реализовано не было. Поэтому решение о наращивании военных усилий в Кремле пока, судя по всему, не принято – не говоря уже о бесконечно муссируемом на Западе гипотетическом намерении брать Киев. Путин обозначает разные возможности и, что называется, держит их на столе – то есть, как обычно, создает для западных «партнеров» ситуацию стратегической неопределенности.

США?

Америка находится в крайне сложном положении. Ее руководство, судя по всему, до сих пор не может определиться с тем, на что толкать Россию в украинском вопросе.

С одной стороны, «партнерам», конечно, очень хочется, чтобы Москва увязла по уши в Незалежной. Чтобы ввела оккупационные войска в тот же Киев, получив международную изоляцию и консолидацию Запада на антироссийских началах. Однако в этом случае США оказываются перед вилкой из трех плохих вариантов.

Первый – отправить войска на помощь Киеву и спровоцировать Третью мировую. Второй – проигнорировать вторжение и послать сигнал всем своим вассалам о том, что Штаты их защищать больше не будут. Точнее, будут – но только не от держав уровня России, Китая или даже Ирана.

Третий вариант – воздержаться от военной помощи, но жестко наказать «агрессора» при помощи «адских» санкций. Формально, именно этот сценарий сейчас обсуждается, однако и тут есть серьезный вопрос: что получат США от этих санкций? Смены режима в России не будет – за 8 лет существования майданной Украины она, мягко говоря, достала большинство россиян, и Путина, наоборот, подталкивают решить украинский вопрос. Мировой экономике лучше не станет – тотальные санкции против России вызовут ответ Москвы, который будет означать новый глобальный кризис. Причем не только экономический, но и военный – ведь ряд предложенных санкций будут означать казус белли. Решение главной внешнеполитической задачи США – сдерживания Китая – тоже усложнится, поскольку резкое обострение российско-американских отношений приведет к резкому сближению в российско-китайских.

Именно поэтому в Штатах все еще идет обсуждение того, какому наказанию подвергнуть Россию. И можно ли то, что Путин уже сделал на Донбассе, подвести под какое-нибудь «малое вторжение», за которое «адские санкции» можно и не вводить. Все это вкупе позволяет предположить: далеко не факт, что Америка будет провоцировать Украину на эскалацию ситуации.

Украина?

Президента Зеленского, конечно же, толкают на провоцирование войны. Толкают украинские националисты, требующие «ответить агрессору». Толкают некоторые западные политики, одержимые идеей максимально эскалировать конфликт с Москвой. Однако Зеленский, прекрасно понимая, что итогом эскалации могут быть не только санкции против России, но и его свержение, пока держится. В своем обращении к нации украинский президент не только не объявил контртеррористическую операцию, но даже не разорвал дипотношения с Российской Федерацией.

Ирония в том, что нынешняя ситуация Зеленского вполне устраивает. Москва своими руками избавила его от необходимости как-то реинтегрировать ЛНР и ДНР и оправдываться перед западными партнерами за невыполнение Минских соглашений. Более того: избавила от самих этих соглашений, которые подразумевали федерализацию Украины. Поэтому, была бы его воля, он бы просто поблагодарил Россию и даже отдал ей остаток Луганской и Донецкой областей – там тоже живут люди, не считающие себя украинцами и мешающие строить идейно чистый майданный проект.

Однако проблема в том, что Зеленский не контролирует ситуацию на Украине. Не контролирует олигархов, не контролирует националистов – его вообще мало кто сейчас воспринимает как сильного президента. Поэтому устроить провокацию на границе с ЛНР или ДНР вполне могут и без его ведома. И тут уже все будет зависеть от того, как ситуацию расценят в России – как отдельный эксцесс, или как доказательство того, что Украина не выучила свои уроки.

Именно поэтому основные риски начала военных действий сейчас создает неконтролируемое украинское поведение. И если большая война на европейском театре Западу не нужна, то параллельно с показательными выступлениями в виде критики России и санкционного давления «партнерам» нужно выполнять и обязательную программу – взять Киев под жесткий контроль во избежание последствий, которые Владимир Путин обозначил короткой, но емкой фразой: «Победителей не будет».

