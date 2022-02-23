Наследники «атомного» спецназа: люди, вежливость которых дорогого стоит

27 февраля в России будут отмечать день Сил специальных операций. Самой знаменитой из таких операций стало обеспечение мирного и легитимного возвращения Крыма в состав Российской Федерации.

В официальном указе президента России Владимира Путина, подписанном 26 февраля 2015 года, нет ни слова о причинах выбора даты. Первый пункт документа звучит просто и коротко: «Установить День Сил специальных операций и отмечать его 27 февраля». Дальше идут процедурные вопросы: в какой именно прежний указ нужно внести исправление, как изменить нумерацию абзацев и так далее.

Традиционное объяснение выбора даты звучит так: 27 февраля — первый день, когда в разгар украинского антигосударственного переворота в 2014 году в Крыму появились так называемые «вежливые люди». Сегодня ни для кого не секрет, что одетые в новенький «цифровой» камуфляж военнослужащие с закрытыми масками лицами были бойцами российских Сил специальных операций — ССО. А тогда руководство России категорически отрицало их принадлежность к вооруженным силам нашей страны. И правильно делало: ни одно государство никогда не признает принадлежность своих разведчиков. А именно ими и были «вежливые люди», как окрестили неизвестных за их удивительную для военных манеру мягко, но уверенно пресекать все попытки что-либо у них выяснить.

«Вежливые люди» стали тогда очень популярны и в России, и за ее пределами. И весьма вероятно, что именно поэтому день их первого появления на публике российское руководство выбрало в качестве даты профессионального праздника Сил специальных операций. Хотя возможно и другое, более приземленное объяснение. Впервые о том, что Россия приступила к созданию собственных сил специальных операций, публично заявил 6 февраля 2013 года назначенный незадолго перед тем начальником Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. Резонно предположить, что сделал он это вскоре после того, как Верховный главнокомандующий подписал некие документы, устанавливающие статус нового рода вооруженных сил.

Но, конечно, версия с годовщиной появления «вежливых людей» в Крыму выглядит куда привлекательнее. Как оно было на самом деле, мы если и узнаем, то очень нескоро: почти все сведения об истории и деятельности Сил специальных операций носят гриф «Совершенно секретно». И сохранят его еще не один десяток лет.

«В отрыве от основных сил»

Нынешние Силы специальных операций — прямые наследники легендарного советского спецназа. И потому разговор о них невозможен без экскурса в историю.

Официальная дата создания сил специального назначения в СССР — 24 октября 1950 года. В этот день министр обороны маршал Советского Союза Александр Василевский подписал директиву по военному министерству СССР № Орг/2/395832. Она предписывала создать подразделения разведки специального назначения, прямо подчиняющиеся начальнику Главного разведывательного управления Генштаба – всемирно ныне известного ГРУ. Инициировали процесс начальник Генштаба генерал армии Сергей Штеменко и начальник ГРУ Генштаба генерал армии Матвей Захаров – именно их подписи стоят на засекреченной по сей день докладной записке на имя главы Минобороны.

Поначалу перед созданными той директивой 46 ротами специального назначения стояли весьма узкие задачи. Спецназовцам предстояло охотиться за вражеским оружием массового поражения, прежде всего — ядерным. За каждой группой или отрядом закреплялся конкретный оперативный район. Бойцы тщательно готовились к действиям именно в нем: изучали карты и особенности местности, отрабатывали методы скрытного проникновения на особо охраняемые объекты и так далее. В случае войны или предвоенного состояния спецназовцы отправлялись в «свои» районы, чтобы по приказу командования наносить удары по ядерным арсеналам противника и средствам доставки оружия массового поражения, уничтожать штабы и системы коммуникации и сеять панику.

Чем горячее становилась «холодная война», тем шире становился круг задач и география применения спецназа. Теперь кроме Западной Европы в нее входили Ближний и Средний Восток, Африка и Юго-Восточная Азия. Спецназовцам все чаще приходилось выступать в роли элитных бойцов, способных выполнять наиболее сложные задачи в отрыве от основных сил, а не просто диверсантов и охотников за атомным оружием. Их бросали в дело каждый раз, когда требовались люди, способные, как говорится, тихо прийти, тихо сделать свое дело и тихо уйти. Например, по мере того, как совершенствовались способы доставки боеприпасов к цели, все более важной для спецназа становилась профессия разведчика-целеуказателя. А во время афганской войны спецназовцам пришлось научиться поиску и ликвидации лидеров вражеских вооруженных группировок.

Две последние задачи российскому спецназу чаще других пришлось выполнять и в Чечне, особенно во время второй кампании. Именно ее опыт, насколько можно судить, и вызвал к жизни идею сформировать единую систему сил специального назначения с единым руководством. В Чечне в то время, кроме подразделений спецназначения ГРУ, действовали военная разведка, а также спецназовцы МВД, ФСБ и пограничной службы. Это порождало немалую неразбериху и временами приводило к печальным инцидентам. Да и части армейского спецназа действовали зачастую независимо, невольно вмешиваясь в работу друг друга и порой сводя на нет долгие усилия коллег.

Окончательно идея создания сил специальных операций оформилась в августе 2008 года, в ходе операции по принуждении Грузии к миру. Именно после нее, по мнению большинства военных аналитиков, руководство Минобороны пришло к выводу о необходимости объединения армейских подразделений специального назначения под единым командованием. О том, чтобы собрать под крыло вообще всех спецназовцев, речи не шло. Во-первых, это было бессмысленно: специализация военного спецназа заметно отличается от специализации бойцов, скажем, группы «Альфа» или центра спецназначения «Вымпел» ФСБ России. Во-вторых, все ведомства ревниво отстаивали свои права на бойцов с особыми способностями.

Сомали, Крым, Сирия, далее везде

Возможность создания общеармейских сил специального назначения появилась во время реформы армии, начавшейся в 2009 году. Она предполагала не просто сокращение численности вооруженных сил, но и повышение их эффективности за счет упрощения системы подчинения. Так родилась идея «всеармейского спецназа» под непосредственным руководством Генштаба. При этом решалась и еще одна задача: создания в российской армии передового отряда постоянной готовности, способного в любой момент приступить к выполнению боевой задачи как на территории страны, так и за ее пределами.

Идеологом и проводником создания Сил специальных операций в их нынешнем виде стал действующий начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. Всего через два с небольшим месяца после назначения на должность он выступил на общем собрании Академии военных наук с докладом об основных тенденциях развития форм и способов применения вооруженных сил. Именно тогда начальник Генштаба и заговорил об особой роли сил спецназначения в условиях нынешних локальных войн и конфликтов.

Основные тезисы этой речи были опубликованы в журнале «Военно-промышленный курьер» под заголовком «Ценность науки в предвидении». Среди них есть и такой: «В настоящее время… повышается роль мобильных межвидовых группировок войск, действующих в едином разведывательно-информационном пространстве за счет использования новых возможностей систем управления и обеспечения. Военные действия становятся более динамичными, активными и результативными. <…> Дистанционное бесконтактное воздействие на противника становится главным способом достижения целей боя и операции. Поражение его объектов осуществляется на всю глубину территории. <…> Широкое распространение получили асимметричные действия, позволяющие нивелировать превосходство противника в вооруженной борьбе. К ним относятся использование сил специальных операций».

С тех пор Генштаб действует в полном соответствии с этими тезисами. Созданное в 2009 году Управление силами специальных операций в 2013-м преобразовали в командование, разместив его в закрытом военном городке «Сенеж» в Солнечногорске и подмосковной Кубинке-2. «Сенеж» традиционно называют основной учебно-тренировочной базой Сил специальных операций и местом дислокации командования, Кубинку-2 — учебным центром ССО. Хотя точно говорить об этом невозможно: практически вся информация о структуре и численности Сил специальных операций тщательно засекречена. Согласно независимым оценкам, в составе ССО российских Вооруженных сил сегодня находятся порядка 15 тысяч военнослужащих — исключительно контрактников.

Естественно, не предаются огласке и сведения о текущей деятельности спецназовцев. На сегодняшний день достоверно известно лишь об отдельных операциях с участием российских Сил специальных операций. Но в каждом случае можно смело говорить о том, что наши спецназовцы добились несомненного успеха.

Первой из известных операций ССО стало обеспечение безопасности зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Сразу после этого «вежливые люди» переместились в соседний Крым, обеспечив не только безопасную демилитаризацию дислоцированных там частей украинской армии, но и спокойное проведение референдума о статусе полуострова, после которого он как независимая республика вошел в состав России. По мнению многих зарубежных экспертов, эта операция еще долгие годы будет изучаться в военных академиях как пример чрезвычайно успешного применения сил специального назначения в обстановке, исключавшей применение оружия.

Упоминается об участии бойцов ССО в операции против сомалийских пиратов и в контртеррористических операциях последнего десятилетия на Северном Кавказе. А с 2015 года подразделения Сил специальных операций с успехом применяются в ходе военной операции России в Сирии. Здесь отечественный спецназ получил возможность проверить и развить свои способности практически во всех профессиональных сферах. Бойцы отслеживали и уничтожали лидеров исламских боевиков и наводили на цели самолеты и вертолеты, давали целеуказания для высокоточных ракет морского базирования «Калибр» и вели традиционную разведку. Использовались они и в качестве антитеррористических, когда 11 декабря 2017 года президент России посетил базу российских ВВС в сирийском Хмеймиме и нужно было обеспечить его безопасность.

Спецназ никогда не баловали наградами. Тем не менее, на сегодняшний день среди военнослужащих Сил специальных операций насчитывается по меньшей мере 17 Героев Российской Федерации. Двое из них получили это высокое звание посмертно, в том числе старший лейтенант Александр Прохоренко, который, чтобы не попасть в руки боевиков ИГИЛ во время боев за Пальмиру, вызвал огонь на себя. А об обстоятельствах, при которых получили свои награды многие другие спецназовцы, нам знать не положено. Но можно быть уверенными: никто из них не был награжден случайно или незаслуженно.

