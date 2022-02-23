Новая территория — территория коррекции

Торги на международных рынках во вторник шли на фоне взлетевших цен на нефть и другое сырье. После признания Россией Донецкой и Луганской народной республик Bloomberg Commodity Spot Index, учитывающий котировки 23 биржевых товаров, подскочил еще на 1,71% и установил новый исторический максимум (572,59 пункта).

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Котировки Brent достигали $99,5 за баррель. Позднее они снизились к $97, но на рынке задались вопросом о том, не повлияет ли геополитика, благодаря которой так взлетают цены на сырье, на политику денежно-кредитную. И если да, то как? Оказалось, что простого ответа нет.

Ситуация на Украине пока не привела к нарушению поставок, но потенциально такой риск существует, особенно в случае дальнейшего разворачивания конфликта. А Россия, как известно, крупный экспортер не только нефти и природного газа. Тут и алюминий, и никель, и палладий, и другие металлы. Очень вырос и российский экспорт пшеницы.

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«На самом деле, речь все-таки идет скорее о нефти, чем о пшенице, палладии и никеле, — пояснял во вторник CNBC главный экономист Moody's Analytics Марк Занди влияние ценовых изменений на экономику США. — Нефть прибавила 10-15 долларов за баррель из-за конфликта, что при сохранении ситуации, вероятно, добавит 30-40 центов к цене галлона бензина. Это даст целых полпроцента к годовой потребительской инфляции, а мы уже находимся на уровне 7,5%. Мне кажется, это, действительно, усложняет усилия ФРС по сдерживанию инфляции и возвращению к полной занятости».

Будущее неожиданно стало заметно более туманным, а рынки не любят неопределенности в больших дозах. С одной стороны, из-за геополитической ситуации и рисков для роста ФРС может замедлить темпы подъема ставки, но с другой, если она обнаружит резкий взлет инфляции, то может поступить и наоборот. Возможно, будет принято решение не спешить с сокращением баланса, но есть и противоположный сценарий.

И ключевой переменной будет цена на нефть. Сохранится ли она при геополитической напряженности, снизится ли, благодаря, например, достижению договоренностей с Ираном, или, напротив, взлетит при углублении конфликта? Аналитики JPMorgan, например, считают, что цена на нефть в районе $120-150 нанесет существенный удар по экономическому росту в США. Но в то же время это и вклад в инфляцию.

Так что энергоносители будут влиять на политику ФРС в разных направлениях. Более того, скачок цен на нефть сначала может стать катализатором инфляции, а уже затем, замедляя экономический рост, способен бороться с нею.

Сейчас, по данным CME, срочный рынок определенно ожидает повышения ставки на заседаниях в марте и в мае на 25 б.п. на каждом. Относительно дальнейшего единства немного, но в последнее время будущая политика ФРС в глазах рынка выглядит все менее жестко.

Оптимизма это не пробудило. Распродажи акций, которые на фоне ожидания роста ставки в первую очередь касались технологического сектора, пошли широким фронтом. По итогам дня наибольшие потери понес самый традиционный американский индекс Dow Jones Industrial Average – 1,42%. S&P 500 упал на 1,01%, а Nasdaq Composite – на 1,23%.

S&P 500 потерял уже более 10% от исторического максимума, для него это первое в 2022 году закрытие на территории коррекции. Но все индексы уже близки к январским минимумам, способным оказать им поддержку и сейчас. Если этого не случится, для Nasdaq Composite практически сразу наступит медвежий рынок (минус 20% от исторического максимума). Особого удивления это не вызовет: уже сейчас многие акции из его состава находятся в этой области.