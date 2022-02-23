Проект российской радиостанции в Арктике смутил финнов

Россия планирует построить в Арктике международную радиостанцию, задачей которой станет налаживание связей между коренными народами Севера и привлечение большего внимания к их культурам, сообщает портал Yle. Вещание будет покрывать в том числе и Финляндию, в связи с чем у финнов уже возникли вопросы: от оплаты трансляций до объективности информации.

«Радио могло бы быть самым выгодным способом передачи информации в Арктическом регионе, поскольку для радио не нужен ни компьютер, ни интернет», — пояснил финскому порталу один из инициаторов проекта, экс-посол РФ в Исландии, отвечавший за вопросы Арктического региона в МИД России, Антон Васильев.

Проект радиостанции разрабатывается на базе Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ). По словам директора его московского представительства Андрея Брыксенкова, финансирование под проект еще не выделено, в ближайшее время он будет рассмотрен в Арктическом совете, председателем которого сейчас является Россия.

«В радиопередачах о культуре нет ничего плохого, однако международное вещание в целом связано с большим количеством деталей, которые необходимо прояснить. Кто будет оплачивать вещание? Кто будет гарантировать объективность подачи информации и уровень журналистики? Даже если Россия будет диктовать условия вещания на российской территории, на территории других государств такой принцип действовать не будет», — отметил посол Финляндии в Арктике и Антарктике Петтери Вуоримяки.

Вещание планируется обеспечить на коротких и средних волнах, однако финские эксперты считают, что большинству слушателей будет тяжело найти их на радиоприемниках, поскольку эти частоты уже десятилетиями никто особо не использует. По мнению Брыксенкова, на первых порах следует ориентироваться именно на старые технологии вещания с использованием аналоговых радиоприемников, которые «есть у всех».

Ранее «Эксперт» писал, что 15–16 февраля состоялась международная конференция «Арктика: гуманитарные векторы развития» в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете. Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов сообщил, что в июне 2020 года Россия инициировала проект «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики», который призван поддержать гуманитарный вектор развития региона.

