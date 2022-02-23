Путин сообщил о российском оружии, «которому нет равного в мире»

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил, а также всех граждан России, пожелав здоровья и успехов. При этом он отметил, что в стране на боевое дежурство «поставлено оружие, которому нет равного в мире». Видеообращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

«На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы – это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших Вооруженных сил», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что вооруженные силы — надежная гарантия нацбезопасности, мирной жизни граждан России и стабильного, поступательного развития государства.

«За последние годы мы многое сделали для качественной модернизации Вооруженных сил. Они стали более мобильными, обрели новый боевой опыт. В ходе операции в Сирии на деле доказали, что способны решать самые сложные задачи. Серьезно выросла подготовка и слаженность частей и соединений», — добавил Путин.

Ранее «Эксперт» писал, что Россия сейчас является более боеспособной военной державой, чем в любой другой период после распада Советского Союза. Об этом говорится в материале британского издания The Times. В статье отмечается, что после конфликта с Грузией в 2008 году Россия вложила значительные средства в модернизацию своих вооруженных сил, полностью обновив свой танковый парк и тяжелые артиллерийские системы. Также был реорганизован военно-морской флот.

