Российскую границу пересекли более 96 тыс. жителей Донбасса

Более 96 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с РФ на утро среды, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. По данным вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, из Донбасса были эвакуированы более 31 тыс. детей, в том числе около 1 тыс. сирот, передает ТАСС.

«На сегодня на 6.00 границу Российской Федерации пересекли более 96 тысяч человек из соседних республик», — заявил Чуприян.

По его словам, беженцев из Донбасса приняли 12 российских регионов, людей поселили в 230 пунктах временного размещения.

«По данным на сегодняшнее утро, более 31 тыс. детей пересекли границу, более 1 тыс. из них — сироты. Сейчас есть пункты временного размещения, куда они направляются», — заявила Кузнецова во время осмотра гуманитарной автоколонны для жителей Донбасса в Ростове-на-Дону.

Она также отметила, что дети-сироты, эвакуированные из ДНР и ЛНР, получат материальную помощь вне зависимости от гражданства, для них будут созданы специальные счета, на которые будут перечисляться выплаты.

Ранее «Эксперт» писал, что президент России Владимира Путин признал независимость ДНР и ЛНР и поручил вооруженным силам РФ обеспечить мир на их территории. 19 февраля главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории.