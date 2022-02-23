Названо количество погибших за восемь лет мирных жителей Донбасса

Более 2,6 тыс. мирных жителей погибли в ДНР и ЛНР за восемь лет, еще 5,5 тыс. были ранены. В результате обстрелов было уничтожено и частично разрушено более 2,2 тыс. объектов гражданской инфраструктуры. На основе задокументированных фактов возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел о событиях на территории Донбасса, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Среди раненых – не менее 5500 мирных жителей. Более 2600 гражданских лиц погибло. Уничтожено и частично разрушено более 2200 объектов гражданской инфраструктуры. И эти цифры неуклонно растут. Практически ежедневно нам поступает информация о гибели людей от украинских снарядов. Украинские силовики даже не гнушаются обстрелами школ, больниц, детских садов. Умысел на убийство жителей Донбасса очевиден», — говорится в сообщении СК.

В Следственном комитете подчеркнули, что зафиксированы сотни фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны. На их основе возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел, уже известны многие заказчики и исполнители. В данный момент установлена причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины. В СК уверены, что «судебный процесс над военными преступниками, жертвами которых стали мирные граждане, в том числе женщины и дети, обязательно должен состояться».

Ранее «Эксперт» писал, что СК РФ завел дело по факту обстрела территории Ростовской области. Провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего поручил глава СК РФ Александр Бастрыкин после сообщений СМИ о снаряде, который разорвался в Ростовской области на расстоянии километра от границы с Украиной. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом.

