Спецтехника нарасхват

Продажи дорожно-строительной и спецтехники в России по итогам 2021 года достигли 22,49 тыс. единиц, что на 47% больше показателей 2020 г. (15,3 тыс. шт.), сообщает Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ). В частности, хорошую динамику увеличения спроса продемонстрировали гусеничные экскаваторы, которые выросли на 56% до 6,61 тыс., гусеничные тракторы (+55% до 1,64 тыс.), а такой вид техники, как сочленённые самосвалы подскочили в продажах на целых 90% (до 321 единиц). Более сдержанный прирост показал такой вид техники, как погрузчики с бортовым поворотом (+27% до 1,57 тыс.) и колесные погрузчики (+38% до 3,25 тыс.).

Спрос на спецтехнику в России участники рынка объясняют развитием инфраструктурных проектов, а также общим ростом экономики. «Рост рынка на 47% с достаточно высокой базы – это очень хороший рост, учитывая тот факт, что ввиду множества проблем на фоне пандемии мы не могли полностью удовлетворить спрос, -- заявил Андрей Комов, председатель Комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), генеральный директор Volvo CE в России и СНГ. -- Высокий темп российского рынка сохранялся благодаря значительному отложенному спросу, острой необходимости обновления устаревшего парка машин для реализации крупных инфраструктурных проектов».

В прошлом году предприятия ряда отраслей экономики особенно активно закупали спецтехнику, это, в частности, относится к угольной промышленности. «В 2021 году были востребованы строительные и карьерные экскаваторы, фронтальные погрузчики, а также горные самосвалы, -- указывает Роман Искаков, руководитель группы аналитики и планирования Hitachi Construction Machinery Eurasia. -- Стоит отметить, что динамика продаж карьерных машин была выше, чем строительных. Это связано в первую очередь с беспрецедентно резким ростом цен на уголь: горнодобывающие компании стали активнее обновлять парки техники после нескольких лет затишья. Около 70% спроса на карьерные экскаваторы приходится на предприятия угольной промышленности».

Во многом рост спроса на спецтехнику подхлестнул дефицит на многие виды машин, а также рост цен, в связи с чем пользователи старались побыстрее осуществлять закупки спецтехники. «В прошлом году производители не могли удовлетворить спрос: из-за нехватки электронных компонентов и проблем с логистикой во всём мире возник дефицит спецтехники, который всё еще продолжается, в России в том числе», -- констатирует Пётр Плаунов, региональный директор по развитию бизнеса JCB в России (Урал, Сибирь и Дальний Восток).

И хотя в текущем году дефицит спецтехники будет еще продолжаться, участники рынка считают, что рост продаж в 2022 г. сохранится. «Мы считаем, что в этом году российский рынок спецтехники вырастет примерно на 15-25% по сравнению с 2021 г., -- прогнозирует Пётр Плаунов. -- Хотя стоит учитывать, что ситуация в отрасли остаётся нестабильной и может достаточно быстро меняться».

