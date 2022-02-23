США опубликовали санкционный список родственников российских чиновников

Министерство финансов США опубликовало санкционный список родственников российских чиновников, сообщает РБК.

Санкции введены против сына главы ФСБ РФ Александра Бортникова Дениса Бортникова, который занимает пост заместителя президента — председателя правления ВТБ; сына экс-премьера РФ Михаила Фрадкова Петра Фрадкова, который возглавляет правление «Промсвязьбанка»; сына первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко Владимира Кириенко, который возглавил холдинг VK.

Ранее «Эксперт» сообщал, что глава Белого дома заявил о введении санкций против российского государственного долга и в отношении банков ВЭБ и ПСБ. Кроме того, санкции вводятся против представителей российской элиты и их родственников.

