Минфин США сообщил о санкциях против ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 их дочерних компаний

Американские власти ввели рестрикции в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка (ПСБ) и 42 дочерних структур этих компаний.

Как сообщается в пресс-релизе Минфина США, ограничения вводятся в связи с признанием РФ суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и в ответ на решение Москвы о введении военных сил на эти территории.

Сообщается, что санкции против ПСБ распространятся также на его дочерние компании. «Все эти 17 заблокированных дочерних предприятий находятся в России и представляют собой широкий спектр компаний, связанных в том числе со сферой недвижимости, финансов и технологий», — говорится в документе.

Помимо этого, США ввели санкции в отношении пяти коммерческих судов компании «ПСБ Лизинг» — дочернего предприятия Промсвязьбанка. В числе судов, попавших под рестрикции, оказались два контейнеровоза (Fesco Magadan и Fesco Moneron), два нефтяных танкера (Linda и Pegas), а также грузовое судно Baltic Leader. Общий тоннаж кораблей составляет почти 148 тыс. тонн.

Накануне, 22 февраля, президент США Джо Байден объявил о санкциях в отношении России за признание Донецкой и Луганской народных республик. В банковской сфере, помимо ПСБ, под ограничения попали ВЭБ и 25 его дочерних предприятий в России, Белоруссии, на Украине и в Гонконге. В санкционном списке оказался и профессиональный футбольный клуб ЦСКА, основным акционером которого является госкорпорация ВЭБ.РФ. Также санкции распространяются на ООО «Группа Сибуглемет», компании «ВЭБ Капитал», «ВЭБ-лизинг», «ВЭБ-сервис», «ВЭБ Инжиниринг», «ВЭБ Венчурс», «ИнфраВЭБ», ВЭБ.ДВ, «Инфраструктура Молжаниново», курорт «Золотое кольцо», АО «Российский экспортный центр», а также ряд других предприятий, которые на 50% или более принадлежат ВЭБ.

Министерство финансов США установило срок завершения всех сделок с ВЭБ и 25 его дочерними предприятиями в РФ и третьих странах до 24 марта 2022 года.

Отмечается, что разрешены ряд сделок с ВЭБ и его дочерними структурами для обслуживания облигаций, выпущенных до 1 марта Центробанком, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Минфином РФ. Накануне, 22 февраля ЦБ, Минфинан и ФНБ были внесены в специальный список американского финансового ведомства NS-MBS, на фигурантов которого распространяются особые финансовые ограничения. На сайте министерства указывается, что этот перечень отличается от обычных санкционных списков тем, что против его фигурантов вводятся «менее чем полностью блокирующие санкции». Финансовые ограничения для специального списка «могут включать, в том числе, неблокирующие запреты на предоставление определенных товаров или услуг». В данном случае речь идет о санкциях против суверенного долга России.

Между тем санкции в отношении России после ее решения признать независимость Донецкой и Луганской народных республик объявили Япония и Австралия. Санкции Японии предусматривают запрет на экспорт из ДНР и ЛНР, также они касаются суверенного долга РФ и запрета на выпуск новых российских облигаций. Правительство Австралии объявило адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет заблокирован въезд в страну и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями. Кроме того, по словам премьер-министра страны Скотта Моррисона, рестрикции коснутся «одного государственного банка России и банков, связанных с оборонной и военной промышленностью». Он пояснил, что санкции будут введены в отношении всех предприятий и организаций ЛНР и ДНР, работающих в сфере транспорта, энергетики и телекоммуникации, а также всех предприятий нефтегазодобывающей отрасли республик.

Санкции против РФ ударят по западным странам, однако не заставят Москву поменять внешнеполитический курс, заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен», — цитирует Антонова «РИА Новости».

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ — обеспечить мир на их территориях.