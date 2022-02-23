США ввели запрет на покупку гособлигаций РФ на вторичном рынке

Министерство финансов США ввело запрет на покупку на вторичном рынке государственных облигаций, выпущенных Минфином РФ, Банком России или Фондом национального благосостояния после 1 марта 2022 года, сообщает «Интерфакс».

Санкции в отношении вторичного рынка ОФЗ реализованы в не самом жестком варианте, так как не требуют от американских финансовых организаций избавляться от облигаций «старых» выпусков, размещенных до санкций на первичный выпуск.

В 2019 году США ввели ограничения на покупку первичного размещения российского госдолга. Американским инвесторам было запрещено участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций РФ. Изначально ограничения со стороны США не распространялись на покупку ОФЗ. В 2021 прошлом году санкционный пакет был расширен и американские финансовые институты не могут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного и в рублях.

Ранее «Эксперт» сообщал, что президент США Джо Байден выступил с обращением по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

Глава Белого дома заявил, что вводит санкции против российского государственного долга и в отношении банков ВЭБ и ПСБ. Кроме того, санкции вводятся против представителей российской элиты и их родственников.

