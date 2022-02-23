Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана

Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры обменялись оценками ситуации в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщили в Кремле, Путин подчеркнул объективную необходимость принятого решения. В канцелярии турецкого президента отметили, что Эрдоган не признал этого решения.

«Владимиром Путиным была подчеркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения», — говорится в сообщении Кремля.

В пресс-службе турецкого лидера указали, что Анкара «не признает шагов, противоречащих суверенитету и территориальной целостности Украины». Эрдоган подчеркнул, что это принципиальная позиция, «обострение ситуации, особенно военный конфликт, никому не принесет пользы», а результатов необходимо добиваться на основании Минских соглашений.

«Турция выступает за продолжение дипломатических контактов и готова внести свой вклад для снижения напряженности и поддержания мира», — добавили в канцелярии.

Эрдоган также сообщил, что ожидает визита Путина в Турцию в ближайшее время для участия в заседании совета сотрудничества высшего уровня, как это было согласовано еще во время визита турецкого лидера в Сочи в сентябре прошлого года.

Ранее «Эксперт» писал, что Владимир Путин заявил о прекращении существования Минских соглашений из-за отказа Украины от их выполнения. Президент отметил, что Россия была заинтересована в выполнении этих соглашений, ставших результатом компромисса. Он также отметил, что Европа не смогла заставить Киев выполнять Минские соглашения, поэтому не было иного выхода кроме признания ДНР и ЛНР.

