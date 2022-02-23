Ученые впервые записали работу мозга умирающего человека

Ученым впервые удалось зафиксировать активность мозга умирающего человека, выявив паттерны мозговых волн, связанные с такими процессами, как сновидение и воспоминание. Фактически они подтвердили правдивость фразы, которую часто можно услышать об околосмертных переживаниях, как «вся жизнь пронеслась перед глазами». В этом исследовании приняли участие нейрохирурги из Китая, США, Канады и Эстонии, их доклад был опубликован в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

Исследование не планировалось специально, активность мозга в пограничном состоянии была записана во время смерти 87-летнего пациента, страдающего эпилепсией. Врачи непрерывно контролировали работу его мозга с помощью электроэнцефалограммы, однако у него внезапно случился сердечный приступ и он умер. Ученые проанализировали 30 секунд до и после смерти и обнаружили повышенную активность типов мозговых волн, известных как гамма-колебания. Они участвуют в таких процессах, как сновидение, медитация и восстановление памяти. Анализ ЭЭГ показал, что мозг способен к скоординированной деятельности даже после того, как через него перестает течь кровь.

«Посредством генерации колебаний, связанных с поиском памяти, мозг может воспроизводить последние воспоминания о важных жизненных событиях непосредственно перед смертью, подобных тем, о которых сообщалось в предсмертных переживаниях», — пояснил ведущий автор исследования, доктор Аджмал Земмар.

Он подчеркнул, что эти данные получены только из одного исследования, к тому же мозг пациента был поврежден и подвергался необычной активности, связанной с эпилепсией. Однако эти результаты «бросают вызов нашему пониманию того, когда именно заканчивается жизнь, и вызывают важные последующие вопросы, например, связанные с донорством органов».

Ранее «Эксперт» писал, что ученые Сиднейского университета обосновали эффект плацебо. В ходе эксперимента они выяснили, что при плацебо- и ноцебо-эффекте меняется активность продолговатого мозга — заднего отдела головного мозга, представляющего собой продолжение спинного мозга. Данное исследование может помочь в разработке новых эффективных методов борьбы с хроническим болевым синдромом.

