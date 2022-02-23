Украина введет ограничения в приграничных с РФ и Белоруссией районах

В районах Украины, граничащих с Россией и Белоруссией, введут дополнительные ограничения. В частности, запрещается движение автотранспорта по проселочным дорогам и полеты БПЛА. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

«В районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и у морского побережья, вводятся дополнительные временные ограничения», — говорится в сообщении погранслужбы.

Ограничения подразумевают запрет на пребывание на этих территориях в ночное время, запрет выхода любых плавсредств из пунктов базирования, движение транспорта (кроме военного, силовых структур и агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущих к госгранице.

Кроем того, режимные меры вводятся в части пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полетов легкомоторных и беспилотных летальных аппаратов, видео-, фотосъемки личного состава и объектов госпогранслужбы Украины, а также передвижения по берегу или льду пограничных водоемов.

Ранее «Эксперт» писал, что Кремль допускает возможность нормализации отношений с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможный разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной может обернутся дополнительными проблемами в налаживании двусторонних отношений.